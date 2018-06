La Pive, une monnaie locale solidaire

L’objectif de La Pive est de mettre en réseau des acteurs économiques et sociétaux de la région autour d’une monnaie favorisant les pratiques respectueuses de l’être humain et de l’environnement, dans une perspective d’entraide, de coopération, de solidarité et de création d’emplois. Pour l’équipe de La Pive, c’est aussi montrer que l’appropriation de la monnaie par les citoyens est un moyen de prendre en main l’avenir d’un territoire en y favorisant une économie durable et responsable.

Ces valeurs ont joué sur le nom donné à la monnaie, effectivement dans le parlé franc-comtois « la pive » signifie la pomme de pin ou de sapin. Elle est formée d’un agencement harmonieux et solidaire d’écailles étroitement imbriquées les unes aux autres. Elle contient des graines qui deviennent semences. Des principes rappelant ceux de la monnaie pour un développement local en favorisant les circuits courts. La monnaie prend la forme de billets en 5 coupures (1-P, 2-P, 5-P, 10-P, 20-P) et une Pive vaut un Euro. Pour les obtenir, il vous suffit de vous rendre dans un comptoir

d’échange. Pour savoir quels commerces et artisans acceptent La Pive, rendez-vous sur l’annuaire en ligne du site internet :

www.pive.fr