Chantrans tout en ARTS et en PASSIONS

La manifestation aura lieu le week-end des 7 et 8 juillet au lavoir de Chantrans, patrimoine rénové actuellement par la municipalité, qui permettra aux artistes et aux visiteurs de jouir d’un superbe espace pavé sur le site des lavoirs.

Comme à l’accoutumée, plus de 90 artistes et créateurs, amateurs ou professionnels, présenteront leurs oeuvres, leur talent, leur passion dans la journée du dimanche.

« Un des grands défis pour nous, organisateurs, c’est de maintenir un intérêt pour les habitués et d’attirer en même temps un nouveau public en gardant un certain niveau de qualité et en proposant un renouvellement artistique qui garantit la pérennité de la manifestation », confie Ludivine Szostak, nouvelle présidente.

À vos agendas !



.