Juin… le mois des examens

Dernière ligne droite avant les vacances et dernier coup de collier pour nos étudiants, petits et grands, afin de finir l’année scolaire de la meilleure façon possible.

Pour cela bien sûr, une bonne forme avec une alimentation équilibrée, un sommeil réparateur (en se couchant de bonne heure et en évitant l’usage du smartphone le soir…). Un peu de stress, du mal à se concentrer, pourquoi ne pas choisir des petits compléments qui peuvent être utiles dans ces

moments stratégiques :

- De l’homéopathie pour faciliter l’endormissement : la souche Chamomilla que l’on peut trouver sous forme de granules ou le Tilia tomentosa en gemmothérapie afin de s’apaiser en fi n de journée.

- Pour une meilleure concentration, une petite diffusion d’huile essentielle comme le Romarin ct Cinéole dans la pièce de révision 2 à 3 fois 20 minutes par jour (attention de bien aérer surtout pour le sujet asthmatique), quelques granules de Kalium Phosphoricum afi n d’avoir les idées plus claires et améliorer la concentration. Toujours intéressant, une cure de magnésium à cette période que l’on peut trouver sous forme de dilution homéopathique ou sous forme de complément alimentaire (magnésium d’origine marin associé à la vitamine B6).

Enfin le jour J, après avoir pris durant quelques jours des granules d’Ignatia Amara en homéopathie, sortez votre botte secrète, un mélange d’huile essentielle de Camomille noble qui amène un peu de sérénité et d’huile essentielle de Laurier noble qui vous donnera la force d’appréhender les épreuves (en application sur la face interne des poignets et en olfaction).



Olivier TISSOT

www.sesoignerparlesplantes.com