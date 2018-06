Le paillage au jardin

Le paillage offre de nombreux atouts, il évite le développement des mauvaises herbes autour des plantes, dans les massifs des arbres et des arbustes. Il permet la rétention de l’humidité au niveau du sol pendant la période estivale limitant ainsi l’arrosage, ce qui est très intéressant et même en plein soleil. (un bon paillage vaut

10 arrosages). Le paillage est également protecteur du sol en évitant le tassement de la terre après les fortes pluies. En hiver, il sera également de rigueur pour protéger les plantes contre les gelées.

Les paillis végétaux sont biodégradables et présentent le gros avantage de nourrir le sol. En se décomposant, ils offrent de l’humus riche en matière organique, ils créent un milieu favorable au micro-organisme bénéfique à la santé du sol. N’hésitez pas à mélanger vos paillis comme la tonte du gazon avec de la paille ou encore de mettre du carton au pied de vos plants de tomates ou même garder les feuilles de rhubarbe qui feront un excellent paillis à vos jeunes pousses de courgettes. Enfin, gardez toujours en tête qu’il faut nourrir votre terre pour avoir un sol vivant et fertile et ainsi favoriser vos récoltes.

Bon jardinage…