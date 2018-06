Des écoliers qui ne gaspillent plus

Suite aux interventions de la part du SYBERT (syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets), les enfants de l’école Cordier d’Amancey ont été formés à lutter contre le gaspillage alimentaire.

Ils ont appris à ne pas acheter en grande quantité, à se servir raisonnablement et de terminer leur assiette, et ils ont réalisé des affiches expliquant le gaspillage alimentaire.

En classe, les écoliers ont également abordé d’autres thèmes tels que le tri des déchets et le potentiel avenir de ces derniers. Pour finaliser leur apprentissage et afin de montrer qu’ils seront de futurs bons citoyens, les élèves se sont rendus au sein de la MARPA. Lors de leur intervention au sein de la maison d’accueil des personnes âgées, les élèves ont su prouver qu’ils savaient ne pas gaspiller la nourriture. Ils ont cuisiné, avec les anciens, du pain perdu. L’intérêt de cette activité ludique était de créer une interactivité entre les deux générations, et que les enfants montrent leurs connaissances et leur prise de conscience sur l’environnement. Il n’y a pas de doute sur ces deux points au vu de l’enthousiasme des écoliers à répondre aux questions de Villages FM qui a réalisé un reportage sur cette action.