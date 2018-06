Un livre en mémoire d’Augustin Fauconnet

Passionné par l’art et le patrimoine local, Patrick Fréchard a réalisé de nombreux ouvrages et vient de terminer un très beau livre sur Augustin Fauconnet, maître sculpteur du Haut-Doubs au XVIIIe siècle.

Augustin Fauconnet, né en 1700 à Lièvremont et décédé en 1781 à Goux-les-Usiers, est reconnu pour avoir meublé, de son stylebaroque, des églises de notre région (Lods, Déservillers, Lizine, Septfontaine, Evillers, Bannans, Goux-les-Usiers, Ouhans, Sombacour, Mignovillard, Lemuy, Fraroz, Amathay-Vésigneux, Labergement-du-Navois). Ses sculptures sont aujourd’hui un patrimoine religieux exceptionnel, que trois passionnés d’art se destinent à préserver, à faire connaître ou à redécouvrir. En collaboration avec Philippe Bulle etOlivier Barrelet, Patrick Fréchard aborde différents thèmes dans son ouvrage : la sculpture religieuse en Franche-Comté au XVIIIe siècle, la vie d’Augustin Fauconnet, la symbolique et l’inventaire de ses oeuvres. Ce livre fait également le lien entre le passé et le présent au travers de deux chapitres. L’un est consacré à Philippe Bulle qui, depuis plusieurs années, réalise un travail de restauration des oeuvres de Fauconnet. L’autre chapitre aborde la découverte du sculpteur Augustin Fauconnet par un sculpteur du XXIe siècle : Oliver Barrelet. Ainsi, grâce à ce livre, la mémoire et l’oeuvre de Fauconnet ne seront pas oubliées.



Ouvrage de 180 pages - Prix de 20 €

Patrick Fréchard : 03 81 80 15 13

