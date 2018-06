Funambulle, le nouveau parc d’accrobranche !

Originaires de Bolandoz et actuellement habitants d’Ornans, Fabien Débois et Céline Corté sont fi ers de leur région et souhaitent la promouvoir à travers la mise en

place de ce projet. Celui-ci s’est d’ailleurs développé à partir de deux principes. Le premier étant d’être un lieu où toute la famille peut se réunir dans les bois. Pour cela des parcours de différents niveaux sont proposés ainsi que des jeux en bois (tous construits à la main par Fabien, menuisier) afin de s’occuper toute une journée (entrée illimitée). La deuxième préoccupation se veut environnementale, valeur chère aux gérants. Les installations ont d’ailleurs été aménagées sans vis et de manière à être démontées facilement afin de préserver les arbres. La démarche écologique sera aussi présente à travers la buvette qui proposera uniquement des jus de fruits naturels. Afin de se diversifier, Funambulle a aménagé un escalarbre : des prises d’escalade

sont apposées sur un arbre afin de grimper jusqu’à 20 mètres.

De nombreuses autres activités sont proposées : prêt de livres, arbres à câlin et plus de 90 jeux dont le molky, jeux de dames, etc... Fabien et Céline ont également

voulu mettre en place une ligne de vie sécurisée complète, afin que les enfants soient attachés du début à la fi n du parcours. La région possédant un tourisme vert, le parc s’adresse aux familles, aux jeunes et aux touristes. En raison de leur passé, ils souhaitent également privatiser quelques journées pour des associations d’enfants malades.

Horaires d’ouverture

(Réservation conseillée) :

En juin : ouvert les week-ends, vacances,

mercredis et jours fériés de 13h30 à 17h30.

En juillet et août : ouvert 7j/7 de 10h à 19h.

Funambulle Parcaccrobranche

06 32 78 08 62

www.funambulle.com