Nuit de l’agro-écologi

L’agriculture, qui occupe près des deux tiers du territoire national, a une responsabilité majeure économique, sociétale et environnementale. Parce que la nuit est propice au débat, partout en France, « La nuit de l’agro-écologie » est l’occasion pour les agriculteurs d’expliquer le sens de leur engagement et pour les citoyens, de venir à la rencontre de ceux qui font l’agro-écologie au quotidien, de découvrir leurs pratiques et d’en débattre.

Comme l’an dernier, le Collectif Loue-Lison organise le vendredi 22 juin une soirée d’animation citoyenne pour une agriculture respectueuse de l’environnement, des paysages, de la santé humaine et des animaux, avec une dégustation de produits locaux et un film avec débat.

Le thème retenu est : « Agro-écologie et paysages ».

• 19h30 : Accueil par le Collectif puis apéritif, dégustation, repas sur inscription.

• 21 h – 23 h : Projection du film documentaire

de Jean-Philippe Macchioni : « Jura, le temps d’une montagne », produit par le Parc naturel régional du Haut-Jura. Ce film raconte en 37 minutes la formation du Massif jurassien qui a duré des dizaines de millions d’années. Il montre aussi de magnifiques paysages, de cimes enneigées et de forêts, de prairies fleuries et de pelouses montagnardes, de lacs et de rivières, de falaises et d’affleurements rocheux.

• La projection du film sera suivie d’un débat

avec :

- Michel Campy, ancien Professeur de géologie, conseiller scientifique du film.

- Noël Jeannot, Association de défense des paysages du Massif jurassien.

- Un représentant de la Confédération paysanne.

- Michel Foltête, élu à la Chambre d’Agriculture 25-90.

Au chapiteau 39.01 à Amancey, 19h30.

Entrée gratuite.

Plus d'infos : ICI