Championnat Régional de l’Avenir Route – Cyclisme

Réservé aux Cadets et Juniors des clubs de la région, 150 participants sont attendus pour parcourir les routes du premier plateau à la recherche de précieuses secondes. Bolandoz – Reugney- Silley – Flagey et Amancey seront les principaux points de ces circuits.

Rendez-vous régional atypique, les Championnats comptent une épreuve de contre la montre le samedi après-midi et une épreuve de course en ligne le dimanche. Pour compléter le programme, une course Pass‘cyclisme débutera le dimanche dès 9h.

Le programme :

SAMEDI 9 JUIN 2018

12h00 – 13h45 : permanence, retrait des dossards

13h00 : réunion des directeurs sportifs

14h00 : départ du CLM Cadets – 10 km

15h30 : départ du CLM Juniors – 18 km

16h30 : fin de l’épreuve CLM

17h00 : remise des récompenses et attribution des maillots de Champions.

DIMANCHE 10 JUIN 2018

8h00 – 8h45 : retrait des dossards pour la catégorie Pass’cyclisme

9h00 : départ de la course Pass-cyclisme – 5 tours soit 62 km

11h00 : arrivée de l’épreuve

11h30 : remise des prix Pass’cyclisme

12h00 : départ de la course Cadets – 6 tours soit 75 km

14h00 : arrivée de l’épreuve

14h30 : départ de la course Juniors – 9 tours soit 112 km

17h00 : arrivée de l’épreuve

17h30 : remise des prix et des maillots de Champions – verre de l’amitié