Ride for autism samedi 9 juin 2018 à Amancey

L’association RIDE FOR AUTISM a pour objectif de récolter des fonds pour offrir aux enfants autistes de la région et leur famille des sorties ludiques, agréables dans des parcs, cinémas, piscines… Le but ultime est de pouvoir organiser ces journées afin que chaque enfant autiste puisse aller à son rythme et trouver plaisir dans l’activité proposée. Les lieux publics sont en général assez bruyants, très fréquentés et donc souvent difficile pour les enfants présentant des troubles autistiques.

Son souhait serait de pouvoir privatiser sur une journée un lieu d’animations où chacun pourra naviguer à son rythme, refaire plusieurs fois la même activité et prendre le temps de profiter. Un moment de détente pour les enfants et leur famille.

Au programme :

10h : Départ du Ride pour un parcours entre Loue Lison.

14h : rendez-vous au village animation à Amancey (baptême moto, borne à selfie, buvette et petite restauration, parc voitures et motos d’exceptions…).

21h : Concert de rock avec le groupe Princesse(s).

Pour les inscriptions, il suffit de prendre contact au 06 74 69 49 14 avant le 26 mai.