Yuka, une application pour mieux manger

Yuka est une application gratuite, disponible sur iOS et Android, vous permettant de scanner le code-barre d’un produit, afin de vous proposer une présentation détaillée de ses défauts et de ses qualités...

Yuka vous trie les produits tout en affichant les contenances nutritionnelles et les classes en quatre catégories avec un code couleur : excellent, bon, médiocre et mauvais.

Chose à retenir, ce n’est pas l’aliment qui est défini comme bon ou mauvais, mais les produits proposés par les différentes marques. Par exemple sur 4 jus d’orange de marque différente, l’application permet de dire lequel est de meilleure qualité. Yuka ne fait en réalité que présenter de manière plus pratique et rapide le travail d’Open Food Facts (OFF), une base de données ouverte et collaborative lancée en 2012 qui est reconnue par les experts du secteur.

Grâce à ses utilisateurs toujours plus nombreux (2 millions d’usagers actifs revendiqués par l’application), la base de données de Yuka répertorie plus de 250.000 produits. Les utilisateurs envoient entre 1500 et 2000 contributions par jour à Open Food Facts. Afin de rémunérer les trois salariés de cette petite start-up française, Yuka compte pour le moment sur les dons de ses utilisateurs et sur la vente d’un programme de nutrition.

Téléchargez dès maintenant et mangez mieux tout en restant en bonne santé en scannant simplement vos articles avec Yuka !