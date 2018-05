Le Freestyle Show de Clément

Clément Sapolin est passionné de football depuis son enfance. Installé à Naisey-les-Granges, il intègre naturellement le club de foot le plus proche. En dehors des heures d’entraînement, il travaille son jonglage pendant des heures et y prend de plus en plus de plaisir...

À l’âge de 12 ans, il apprend que sa passion porte un nom : Le Freestyle Football. Avec de la musique et un ballon, Clément enchaîne une multitude de gestes techniques et d’acrobaties révélant une maîtrise parfaite du ballon rond. Addict de la pratique, il s’améliore sans cesse en créant toujours plus de figures. « Il y a la réalisation technique qui demande des heures d’entraînement, mais aussi la création artistique qui est tout aussi importante. »

Actuellement, Clément a quitté ses études d’ingénieur pour se consacrer uniquement à sa passion. Il vient de créer son entreprise et propose des démonstrations sous forme de show pour des animations grand public partout en France et à l’étranger ou encore des initiations pour les clubs de foot. En parallèle, il prépare les championnats de France et espère bien se faire une place auprès des plus grands « freestyleurs ».

Retrouvez ses vidéos et ses prestations sur https:// clemendu25.wixsite.com/freestyle



SAPOLIN Clément

Tél. 06 34 45 37 07