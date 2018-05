La ronde des sapins dimanche 20 mai à Levier

Après un hiver gris et long, venez vous oxygéner et profiter de nos parcours VTT et pédestres en plein coeur de la forêt de Levier. Cette année, vous aurez également la possibilité de découvrir nos deux parcours trails et d’inaugurer la nouvelle station trail. Pour les cyclistes, nous vous emmenons au coeur de la vallée du Lison où vous pourrez rouler en compagnie de Patrick PERRET, ancien coureur cycliste professionnel.

LES HORAIRES DE DÉPART

Randos VTT : à partir de 8h15

Randos pédestres : à partir de 9h15.

Cyclo 104 km : à partir de 8h30

Cyclo 52 km : à partir de 9h

RÈGLEMENT : Les parcours ne sont pas chronométrés. Casque OBLIGATOIRE pour les cyclistes. Chaque participant doit se conformer au Code de la route et à la signalisation de l’épreuve. Le participant déclare être apte à la pratique de la marche et du vélo et décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas de défaillance physique ou d’accident. Les chiens sont tolérés mais doivent être tenus en laisse. Le participant s’engage à respecter la faune et la flore et à gérer ses détritus. Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre de participants et d’apporter des modifications en fonction des aléas. Autorisation parentale obligatoire si mineur non accompagné (à télécharger et à remplir sur le site internet). La réservation est validée à réception du règlement.