La Color Life revient pour la 5e édition dimanche 27 mai

Créée et organisée depuis 2014 par les étudiants de l’école de commerce IMEA et le Comité du Doubs (Besançon) de la Ligue contre le cancer, la Color Life est de retour le dimanche 27 mai dès 13h au parc de la Gare d’Eau à Besançon...

La Color Life est une course festive et solidaire de 5 km. Le but est de diffuser un message de prévention, notamment auprès des jeunes, sur la consommation du tabac et de l’alcool, sur la nutrition et sur les bienfaits de l’activité physique.

Venez courir ou marcher en famille, entre amis, entre collègues, au bord des rives du Doubs, tout en traversant des jets de poudres multicolores.

Les bénéfices de cet événement de partage, de joie, et d’amusement seront reversés à la Ligue contre le cancer de Besançon pour l’aide aux malades, la recherche, l’information et la prévention. Vous pouvez également venir soutenir cette manifestation et la Ligue contre le cancer en étant simplement spectateurs. Profitez tout au long de l’après-midi d’une buvette, d’un DJ et de nombreuses animations pour petits et grands !

On vous attend nombreux le 27 mai dès 13h au parc de la Gare d’Eau de Besançon !

