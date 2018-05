Des réunions TupperWatt

Son but premier est d’accompagner la transition énergétique au niveau local en développant la production d’énergies renouvelables et en apportant des solutions de « sobriété énergétique ». Elle a été imaginée par Ensemble Mobiliser Nos Énergies qui est une association qui travaille depuis plus de 5 ans sur le périmètre de l’ancienne communauté de communes de Quingey, dans le but d’apporter des solutions afin de consommer moins, mieux, et autrement.

La Fruitière à énergies convie les collectivités, les élus, les entreprises, les privés, mais aussi les habitants dans ce projet. Ils organisent des soirées d’informations appelées « TupperWatt » sur le territoire Loue-Lison et propose des projets tel que le « co-toiturage », qui est la mise à disposition d’une toiture en vue d’installer une centrale photovoltaïque et de l’exploiter.

www.fruitiere-energies.fr

Nous vous attendons aux rendez-vous TupperWatt

le 15 mai à la mairie de Malbrans (20h30)

le 22 mai à la salle Isles Basses à Ornans (20h30) et

le 29 mai à la salle Daniel Grand à Amancey (20h30).