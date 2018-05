30 ans du GAEC BERNARD du 11 au 13 mai à Montgesoye

L’activité familiale fut créée par les parents de Nicole, Monique et Yves Bernard il y a plus de 60 ans et fête aujourd’hui son 30e anniversaire. Depuis 1988, BERNARD Frères est un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) avec 3000 m² de surface couverte, 1000m² de serres verres en subirrigation et le reste en tunnel, répartis sur deux sites, à Montgesoye, leur permettant la production et la vente au détail des végétaux.

Un très grand choix de végétaux, une équipe à votre service

Pour vos terrasses, balcons, fenêtres et jardins, BERNARD Frères vous propose un grand choix de fleurs et de feuillages tels que les plantes à massif, plantes retombantes, suspensions, géraniums…et pour votre potager vous trouverez tous vos légumes préférés avec notamment : 23 variétés de tomates, 9 variétés de choux, courges…

Toute l’équipe de BERNARD Frères restent à votre disposition pour vous conseiller dans vos choix et vos achats.

3 jours exceptionnels : les 11, 12 et 13 mai, le GAEC BERNARD fête ses 30 ans.

Roland Motte, qui répond chaque week-end aux questions des auditeurs de France Bleu tiendra une conférence « le potager au naturel » et répondra aux questions des visiteurs le samedi 12 mai. Dimanche 13 mai, l’Atelier H et M Déco, métier d’art à

Ornans, animera un atelier pour customiser, relooker les contenants de vos plantes pour en faire des objets de décoration à part entière. Une tombola sera organisée avec de nombreux lots et des rafraîchissements et collations vous seront offerts.

GAEC BERNARD FRÈRES

3 rue de Besançon, 25111 Montgesoye / 03 81 62 24 63

Ouvert du lundi au samedi : 8h-12h et 14h-19h

Le dimanche : 9h-12h

www.artisanduvegetal-besancon.fr