Spectacle équestre « Les Comtois en folie » vendredi 1er Juin à Ornans

L’association Anim’Ornans en collaboration avec « Les Comtois en Folie » organisent pour la 1re fois un spectacle équestre à Ornans, le vendredi 1er juin sur le site de Nautiloue dans le théâtre de verdure.

« Entre en piste une troupe remplie de bonne volonté et d’espoir pour débuter le spectacle dans une ambiance tout à fait burlesque ». En effet, personnages et chevaux comtois réalisent de véritables prouesses malgré eux ! Autour de leur voiture mythique en guise de décor, voltige, dressage, travail en liberté vont s’enchaîner. Le concept de théâtre équestre sera mis à l’honneur, les couples artistes/chevaux dévoileront tout leur talent dans chacune de leurs disciplines tout en étant pris au sein d’une histoire délirante et émouvante, écrite et mise en scène par les Comtois en Folie. Petits et grands apprécieront les nombreux gags qui ont déjà fait leur preuve indépendamment de ce spectacle inédit. L’objectif principal est alors de faire naître des moments équestres forts, pour un public amateur comme novice.

Laissez-vous guider le temps d’une soirée par la troupe et partez à la découverte de leur univers…

Vendredi 1er juin à 20h - Site de Nautiloue

Entrée : 15€ / personne - Gratuit pour les moins de 10 ans

Buvette et petite restauration sur place

Billets en vente à l’Offi ce de Tourisme d’Ornans

Renseignements : Anim’Ornans Maison des Services, 1 rue Saint-Laurent, 25290 ORNANS

Tel. 03 81 48 94 55 ou 09 63 51 56 70 - Port. 07 67 40 59 09

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Facebook Association AnimOrnans