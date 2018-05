Soyez protégé avec Vannier Equipements à Vuillafans

Créé fin mars 2017, Vannier Equipements s’attache à être le spécialiste dans la vente de tenues et d’équipements complets pour professionnels...

Catherine-Anne Vannier vous propose toute une panoplie nécessaire autant pour le monde agricole, que pour les métiers de l’artisanat et du commerce, mais aussi les travaux publics ou forestiers en passant par les professionnels de la santé notamment. Son catalogue regroupant plus de 25 grandes marques telles que Blakläder, Mascot, permet un large choix de tenues et d’accessoires adaptés à vos professions (vestes, pantalons de travail, gants, chaussures de sécurité, casques, masques de protection…).

C’est au volant de son camion que Catherine-Anne se déplace sur les lieux d’entreprise ou directement sur les chantiers. Avec Vannier Equipements c’est l’assurance d’obtenir des vêtements à la bonne taille, avec une personnalisation possible aux couleurs de votre société. Catherine-Anne peut également vous proposer des équipements comme des défibrillateurs, ou des extincteurs pour la protection des biens et des personnes.

Vannier Equipements

20, rue Carnot - 258440 Vuillafans

06 45 45 35 75