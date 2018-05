Dubois Traiteur à votre service à Vuillafans

Le gérant totalise 17 années de métier dans la restauration, dont 7 ans en tant que second de cuisine au restaurant Le Courbet à Ornans et 3 ans comme chef de cuisine à Besançon. Tout naturellement, le moment était venu pour lui de se lancer dans ce projet de reprise des locaux de l’ancienne boucherie.

Avec l’arrivée de la belle saison, le nouveau buffet d’été est déjà disponible ! Venez à la boutique y découvrir toute la charcuterie, dont la gamme de saucissons aux goûts très diversifiés qui sauront faire le bonheur des amateurs de charcuterie ! Le tout, sans oublier les salades, et les rayons fournis de fromages régionaux, des jus de fruits et de la soupe 100% bio de la marque Sapam, et une sélection de vins provenant de la Maison Bourquin à Ornans !

Spécialisé dans les services traiteur, il effectue la livraison à domicile de plateaux-repas ou de paniers garnis entre Besançon et Pontarlier pour tous vos événements (mariages, baptêmes, anniversaires...) et aura le plaisir de vous concocter un menu répondant à vos exigences !

Robin Dubois a réalisé de lourds investissements dans son laboratoire afin d’anticiper les futures règles sanitaires à venir qui régissent la profession.

DUBOIS TRAITEUR

11, place St Vernier 25840 Vuillafans

06 06 58 04 59

www.eurlduboistraiteur.eatbu.com