Un direct pour la Foire le jeudi 10 mai

Le millésime 2018 fera la part belle à la fête, à la joie de vivre, et à la danse ! C’est en effet la Colombie qui sera mise à l’honneur. Pays 100% splendeur, du café, de la salsa, des émeraudes… c’est un véritable voyage qui sera proposé.

C’est également l’occasion pour notre radio locale d’organiser un plateau radio le jeudi de l’Ascencion (10 mai) sous le le Hall E Pole Média, en direct de 11h30 à 12h30, afi n de faire découvrir l’envers du décor de la foire et de présenter quelques uns des 600 professionnels exposants. Cette émission, animée par Cyril et Mickey Mitch sera ludique, informative et musicale. Deux équipes de chroniqueurs répondront à des questions autour du pays hôte : la Colombie.

Les deux animateurs accueilleront de nombreux invités, dont deux chanteuses locales : La Lue qui présentera son nouvel album et la jeune et talentueuse Rose Eme, en artiste coup de coeur.

À écouter sur ce site internet ou le 99.8, 105.1, 107.4