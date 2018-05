Participez à la création d’un théâtre à Amathay-Vésigneux !

Depuis l’automne dernier, la Compagnie «Allée des Cerisiers» dirigée par Pauline Pobelle, Loïc et Yann Sebile, s’est lancée dans de vastes travaux de rénovation et de mise en valeur de l’ancienne forge d’Amathay-Vésigneux...

L’objectif de ces travaux ? Créer un théâtre dans le but de promouvoir la culture en milieu rural à travers des spectacles, des créations, des résidences artistiques, des concerts, des lectures publiques ou encore des expositions. La structure, spécialisée dans la Comédie Musicale, avait besoin d’un lieu pour diffuser ses propres spectacles, mais également un espace pour réunir les différentes forces artistiques du territoire et d’ailleurs.

Ce «Théâtre de l’Enchanteur», dont le nom fait référence à la légende d’excalibur, la célèbre épée du Roi Arthur plantée dans l’enclume et donc en lien avec la forge du village, sera adapté pour accueillir du public courant 2019. La salle de spectacle fera 220m², avec une jauge d’une petite centaine de spectateurs et proposera un foyer situé dans l’ancienne forge consacrée à l’accueil du public et des artistes.

Le lieu sera proposé en location pour d’autres structures culturelles afin d’y développer et sensibiliser la population locale au chant, au théâtre, à la danse, mais aussi aux autres disciplines artistiques telles que le cirque, le patrimoine immatériel (lectures publiques, contes), la photographie. Les créations seront diffusées dans ce lieu puis voyageront dans la Région Bourgogne - Franche- Comté.

Offrir une seconde jeunesse à cette bâtisse du début du XIXe siècle pour l’équiper en théâtre a évidemment un coût. Afin de récolter des fonds nécessaires, vous pouvez participer depuis le site www.tudigo.co.