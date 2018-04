Le Festival de la Paille révèle sa programmation

Le Festival de la Paille aura lieu cette année les 27 et 28 juillet et est devenu depuis longtemps un rendez-vous incontournable dans l’agenda musical avec sa programmation éclectique de qualité combinant artistes internationaux et talents régionaux, son ambiance conviviale et festive, et ses valeurs éco responsables...

NOUVEAUTÉS POUR LA 18ème ÉDITION :

Un camping animé ! Cette année, le festival a décidé de tout mettre en œuvre pour que le séjour en tant que campeurs au Festival de la Paille soit le plus agréable et divertissant possible ! De nombreuses activités seront proposées. Spectacles, fanfare, jeux en tout genre, de quoi bien vous occuper entre deux concerts ! Toujours situé de chaque côté de l’Avenue du Bois du Roi, le camping est accessible uniquement aux porteurs d’un ticket camping, à prendre au même moment que l'achat des billets pour le festival.

Un merchandising solidaire : La boutique du Festival est incontournable pour les habitués ! À l’heure où nous cherchons à réduire nos déchets et à valoriser les productions équitables, il nous semblait essentiel de faire appel à des prestataires respectant nos valeurs pour la boutique du Festival. Nous proposerons une ligne textile « fair » (considérant des conditions de travail et salaires équitables et justes) avec notamment des bodies cette année et ouvrirons une boutique en ligne permettant aux festivaliers de retrouver leurs objets préférés avant ou après le Festival.

Envois des cartes cashless à domicile : Depuis 2015, la carte «Gold Master Paille» et les crédits «Papayous» permettent de payer ses consommations sur tous les stands du festival, évitant ainsi tout transfert de monnaie sur le site. Nouveauté cette année : Les festivaliers pourront commander leur Gold Master Paille en même temps que leur billet. Cette carte sera envoyée directement à leur domicile et ils pourront ensuite, via notre site cashless, la recharger à leur guise afin de profiter pleinement du Festival dès leur arrivée sur le site. Bien sûr, ils pourront aussi l'acheter et la recharger directement sur place ! 1 Papayou = 1€ Toutes les infos sur www.festivalpaille.fr.

L’application Smartphone : Toutes les infos à portée de main L’application 2018 est disponible pour Iphone et Androïd dans l’App Store. Où que vous soyez, suivez le Festival de la Paille depuis votre mobile et bénéficiez des informations en temps réel.

La Programmation complète en vidéo :

Vendredi 27 juillet :

ONIX (rock) à 18h15

HOLLYSIZ (pop rock) à 19h

THE WAN (rock) à 20h

ASAF AVIDAN (folk rock) à 20h40

L’OR DU COMMUN (hip hop) à 22h

TIKEN JAH FAKOLY (reggae) à 23h

BIGGER (pop rock) à 00H10

OFENBACH (électro) à 1h

HORSKH (électro rock métal) à 2h

Samedi 28 Juillet 2018 :

LES FORCES DE L’ORGE (hip hop rock punk) à 18h15

GAËL FAYE (chanson urbaine) à 19h

GYPSY SOUND SYSTEM ORKESTRA (électro gypsy) à 20h

IMANY (pop folk) à 20h50

LA CAFETERA ROJA (hip hop rock) à 22H

MAT BASTARD (rock) à 22H50

PAPERTANK (rock punk) à 00H00

ROMÉO ELVIS (hip hop) à 00h45

JORIS DELACROIX (électro) à 1h55

CONCERTS ET SPECTACLES OFF Gratuits en ville le Samedi 28 juillet

CARTE BLANCHE A SODA MAGAZINE à Les Tré B à 13h30

LES FRISÉ(S) (pop / rock / folk) au VTF « Le Bief Rouge » à 14h30

CHICKEN STREET- spectacle POILU, purée de guerre ! (Théâtre, marionnette) Sapins de l’Amitié à 15h30

BYSSHE (rock) La Bricotte à 16h30

CONCERTS ET SPECTACLES OFF Gratuits au camping le Samedi 28 juillet

MARC PRÉPUS - spectacle The Big Caddyman (show musical) i de 12H15 à 13H30

BOOM TCHAK TOUR (Caravane musicale mobile) Vendredi & Samedi de 10h30 à 4h du matin

BIG JOANNA (fanfare) Camping du Festival de la Paille et entrée du site de 11H30 à 12H15 et 17H30 à 18H15

Informations pratiques :

1 soir : Au guichet : 38€ // en prévente : 32 €

Pass 2 jours : Au guichet : 52 € // en prévente : 45 €

Comment venir ? en train, en covoiturage, en navette depuis les villes de Besançon, Champagnole, Pontarlier, Lons Le Saunier, Dole, etc.. Plus d'infos sur : www.festivalpaille.fr/navettes

