Vous l’espériez… vous l’attendiez… Il est de retour !

Du 1er avril au 3 juillet 2018, le chapiteau 39.01 de la Compagnie Ordinaire d’Exception sera à Amancey. Lieu de fête, de joie, de réunion, de magie, d’échanges et de rencontres : le chapiteau 39.01 est tout cela à la fois !...

Petits et grands, nous vous attendons nombreux pour la grande soirée d’ouverture qui aura lieu le samedi 21 avril à partir de 19h, cabaret spectacle suivi d’un concert « Le Quatuor de Sax Gerchouine and Fire » du groupe ZE GAF. Ensuite, jusqu’à début juillet, différents spectacles, vous seront proposés parmi lesquels :

• Le 28 avril à 20h : «Enfi seule» Spectacle de cirque, Cie Ordinaire d’Exception, à partir de 6 ans. Un solo haletant, clownesque, aérien et chanté. Martha s’habille pour le plus beau jour de sa vie : son mariage. Et ce temps de préparation va être celui d’un retour sur son passé, traversant ainsi un torrent d’émotions.

• Le 5 mai à 20h : «Boum Boum Cosmos» Spectacle de marionnette, Cie Bigre, à partir de 4 ans. Une grande fête de l’Univers pour tenter de répondre à des questions essentielles : peut-on se passer de ce qui n’existe pas ? combien peut-on faire de chips dans une patate ?

• Le 12 mai à 20h : «Libreté» Spectacle de cirque, Muchmuche Company, à partir de 6 ans. Deux personnages enfantins mettent en lumière ce qu’ils perçoivent du monde avec un coffre à jouet et un tableau à craie. Traversés par le cirque et la danse, les corps racontent les adultes qu’ils fantasment. De leurs jeux naïfs et perspicaces émergent des situations de pouvoirs, de dominations.

• le 18 mai 20h : soirée spectacle et concert.

Marion et Lucile présentent un travail de création en cours entre cirque et musique. Marion de la cie Ordinaire d’Exception que vous avez pu découvrir l’année dernière avec «Concerto pour camionneuse», revient avec la Grande Arche pour un autre spectacle.

• le 24 juin à 16h : en lien avec la fête d’Amancey, « Il était une fois maintenant » Spectacle de cirque, Collectif de la bascule. Une pièce. Un homme à l’intérieur. C’est une histoire, plusieurs histoires qui s’entremêlent. Un clown … un acrobate … un jongleur. C’est une aventure. C’est un conte. Il était une fois … Mais aussi d’autres spectacles, stages de cirques, sortie de résidence, la nuit de l’agro écologie, une émission en direct avec Villages FM le 11 avril dès 20h30 avec le Kollectif Barouf en invité, des soirées conviviales, des ateliers pédagogiques, des rencontres avec les artistes, les dimanches détente, des ateliers magie, un stage de fil de fer...

Plus d’infos : www.cclouelison.fr

Communauté de Communes Loue Lison ou chapiteau 39.01

Le programme détaillé sera disponible courant avril