Accueillez un enfant quelques jours

L’association des familles de Besançon est à la recherche de familles franc-comtoises pouvant accueillir un ou plusieurs enfants pendant leurs vacances et weekends...

Franche-Comté. Dans le cadre de son service vacances, elle organise et propose des séjours (5186 journées vacances en 2017) et des week-ends (404 en 2017) pour des enfants dans des familles en Franche-Comté.

Inviter un enfant petit ou grand chez soi lui permet de se détendre, de vivre le quotidien d’une famille et à s’ouvrir au monde extérieur. Les enfants découvrent de nouveaux horizons et d’autres réalités de la vie familiale avec des journées rythmées par la vie quotidienne avec des activités simples (jeux, découverte de l’environnement, etc.). L’accueil des enfants permet également à un parent d’offrir un temps de vacances à son enfant.

La famille accueillante découvre et vit une aventure enrichissante pleine de partage. En fin du séjour, la famille perçoit une indemnité d’entretien de 15 € ou 17 € (vacances) et de 34 € par week-end. Aujourd’hui, l’Association recherche des familles susceptibles de partager une «histoire», de donner une attention, une protection et une sécurité à un ou plusieurs enfants durant une ou plusieurs semaines de congés scolaires et/ou durant quelques week-ends dans l’année.

Pour plus informations :

Association des Familles - 03 81 88 47 38

12, rue de la Famille à Besançon

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / www.afb-besancon.fr