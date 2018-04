Un spectacle pour enfants samedi 21 avril à Déservillers

Mickey Mitch s’est lancé le défi de proposer un concept unique : un One Man Show pour les mômes, qui parle d’eux et de leurs univers, tout en gardant les mêmes codes qu’un One Man Show pour les adultes. Dans un format rythmé, délirant et interactif de 55 minutes, Mickey Mitch, en bon père de famille de deux enfants, observe, questionne, ne juge pas, mais propose un mercredi type d’un môme.

La mise en scène est signée Damien Jouillerot, et la régie est assurée par Les Montreurs d’Ours, société basée à Malbrans. Jimmy Maerten, le gérant, accompagne plusieurs artistes locaux, et assure également les prestations techniques de sonorisation et d’éclairage pour les associations : concerts, galas de danse, théâtre, cirque… Répondant aux envies et au budget de chacun, Jimmy développe des animations innovantes qui dynamisent vos événements. Que vous soyez une entreprise, un particulier, une commune ou une association, il vous concoctera un univers sur mesure, le temps d’une soirée d’anniversaire, d’une cousinade ou d’une journée team building.

Dimanche 22 avril à 16h30

Prix libre, spectacle offert par la commune de Déservillers