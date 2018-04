22e édition de la Diagonale du Doubs dimanche 29 avril

Après un retour gagnant en 2017, la Diagonale du Doubs continue sur sa lancée dimanche 29 avril avec 5 parcours VTT et 3 cyclos au départ de Saône puis en direction de la Vallée de la Loue...

Parmi les 5 parcours VTT proposés (20 km Junior, 30 km familial, 45 km convivial, 60 km sportif et 70 km expert), chacun trouvera celui qui correspond à son niveau, sa forme et ses envies :

20 km junior : C’est le parcours par excellence pour s’adonner en famille aux plaisirs du VTT, sur des chemins roulants et des sentiers en sous-bois. Dès l’âge de 7 ans.

30 km famille : Des sentiers en forêt, en famille. Ce parcours est destiné aux randonneurs occasionnels en famille avec des enfants suffisamment aguerris pour avoir envie d’aller plus loin. Dès l’âge de 10 ans.

45 km convivial : Des sentiers authentiques, entre amis. Le parcours Convivial, idéal pour une sortie entre amis. Techniquement accessible mais nécessite de bonnes conditions physiques. Un tracé étudié pour les amoureux de sport nature, parsemé de singles et de chemins en sousbois. Dès l’âge de 12 ans.

60 km sportif : Destiné aux Vététistes avertis, une pratique régulière du VTT ainsi qu’un bon niveau technique et physique sont requis. Dès l’âge de 14 ans.

70 km expert : Parcours exigeant physiquement et techniquement, destiné aux vététistes chevronnés, cet itinéraire emprunte un tracé tonique nécessitant le maintien d’un effort constant. Dès l’âge de 17 ans.

L’organisation de la Diagonale du Doubs propose également 3 parcours Cyclotourisme :

45 km Les Cloutiers : Cette randonnée convient aux cyclos voulant découvrir à leur rythme les routes toutes tranquilles du premier plateau. L’itinéraire est sans difficulté pour qui saura prendre du plaisir.. Dès l’âge de 12 ans.

95 km La Vouivre : Ce parcours s’adresse aux cyclosportifs et aux randonneurs ayant une pratique plus régulière. La célèbre côte d’Echevannes se fera en sens inverse pour plonger dans la Vallée de la Loue et revenir par le 2e plateau. Dès l’âge de 14 ans.

125 km Le Châtelet : Ce parcours destiné aux cyclosportifs plus aguerris est commun jusqu’à la Vallée de la Loue. Le solide dénivelé vous fera découvrir un joli panorama sur les hauteurs du Châtelet. Dès l’âge de 16 ans.

Grand succès l’an passé, les 2 parcours pédestres, de 8 km (familial) et 15 km (sportif) vous sont également proposés. Sans oublier les ravitaillements régionaux, les animations, la pasta party...

Le Syndicat Mixte du Marais de Saône vous propose une visite guidée gratuite à la découverte de cet espace naturel de 800 ha. Cet organisme a pour rôle la préservation de la richesse biologique et la fonctionnalité de la zone humide mais aussi la valorisation du marais en incitant le public à le découvrir.

Le village des partenaires à Saône vous attend avec de nombreuses animations : 7 groupes de musique, jeux, expositions, animations sur les ravitos, village aux couleurs de la Diago avec les enfants du périscolaire, exposants, buvettes, gaufres, tombola, mini parcours bosses... Rien n’a été laissé au hasard pour que cette journée du 29 avril soit une grande fête !

Inscriptions uniquement par internet sur www.diagonaledudoubs.com

Permanence téléphonique du lundi au jeudi de 17h à 19h au 03 81 55 91 29