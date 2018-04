Spectacles Tranches de Vies par l'AFTC de Bourgogne Franche-Comté

L'Association des Familles de Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés (AFTC) de Bourgogne Franche-Comté vous invite à prendre part à son nouveau projet : Ateliers du rire et spectacle burlesque...

L'association et ses services accompagnent chaque année sur la région plus de 250 personnes traumatisées crâniennes suite à des accidents ou cérébro-lésées suite à des AVC. Ces personnes souffrent de handicap cognitif qui rend difficile leur insertion sociale et professionnelle.L’accès à une pratique artistique, l’implication dans un projet culturel contribuent fortement à leur redonner confiance et les aident de façon positive à (re)trouver une place dans la société.

Une première expérience de spectacle musical en 2015 nous a fait découvrir leurs talents et nous a démontré leur capacité à séduire plus de 500 spectateurs à la Rodia. Plus de 50 personnes concernées ont souhaité renouveler l'expérience mais en s’ouvrant davantage à l’humour. Elles partagent un défi commun: « le plaisir de faire plaisir par le rire » lors d’un spectacle burlesque qui aura lieu le 8 juin 2018 à Micropolis à Besançon.

Un travail préparatoire est en cours depuis septembre sous forme d’ateliers itinérants animés par Nino le clown sur 6 sites de la Franche-Comté. Il sera complété par deux jours de préparation en résidence pour l'ensemble de la troupe avant le spectacle. Ce spectacle s’intitule : « Tranches de Vies » et sera présenté par la troupe de l’AFTC « Les nouveaux nez de la vie » accompagnée par Nino le clown.

Vous pourrez également nous suivre sur notre Facebook.