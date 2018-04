L’ADMR livre des repas chez vous !

Être au plus près des besoins et des attentes des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles, voilà la mission première que s’est donnée l’ADMR il y a plus de 70 ans. Dans le Doubs, l’ADMR est très implantée au coeur des territoires pour offrir un service de proximité aux habitants. C’est également un acteur majeur dans l’aménagement du territoire par la création et le maintien d’emplois non délocalisables qui contribuent fortement à l’économie de notre département.

L’accompagnement des séniors a une place dominante dans les activités de l’ADMR. Que ce soit dans l’entretien du cadre de vie, de l’accompagnement à faire les courses, le portage des repas, l’entretien du linge, le repassage, l’aide à la toilette, le lever, le coucher. Des prestations de téléassistance sont également proposées afi n de garantir le maintien à domicile en toute sécurité et une intervention en cas de chute ou de détresse.

PORTAGE DE REPAS

Moment privilégié, le repas a une importance capitale dans le rythme de la journée. L’ADMR vous propose le service de portage des repas pour aider au maintien des personnes âgées, notamment à leur domicile ; c’est une alternative pour pallier à la perte d’autonomie. Ce service consiste à l’élaboration d’un menu complet en livrant du lundi au dimanche les menus choisis. Deux repas différents sont proposés en prenant en compte les différents régimes alimentaires. « Nous souhaitons apporter une alimentation saine, variée, équilibrée. Vous êtes livrés régulièrement ou ponctuellement selon vos besoins il n’y a pas d’engagement » précise Steve Pernin, responsable de ce service, au sein de la Fédération ADMR. Ne s’adressant pas uniquement à des personnes âgées, cette prestation peut également convenir aux personnes souhaitant retrouver un équilibre alimentaire ou pour un gain de temps. La prestation ouvre des droits au crédit d’impôt ou peut faire l’objet d’une aide financière du Conseil Départemental. Les livreurs de repas établissent un lien privilégié et régulier avec les bénéficiaires. En livrant les repas chaque matin en semaine, ils vérifient que tout se passe bien au domicile. Ce lien social est primordial, c’est l’une des missions de l’ADMR.

La demande peut émaner de la personne elle-même, de son entourage ou de divers organismes. Dans le Doubs, plus de 20 bénévoles assurent la gestion et le fonctionnement du service.

Sophie GARNIER

Les portages de repas dans le Doubs c’est :

• 14 salariés livreurs

• 97 000 repas livrés en 2017

• 20 bénévoles

• 460 clients mensuels

Fédération ADMR du Doubs

3 rue Denise Viennet

25800 Valdahon

03 81 56 22 44

www.25.admr.org