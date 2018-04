5ième montée historique de Bolandoz dimanche 22 avril

Les membres de l’association Ornans Miniatures et leurs bénévoles vous attendent pour passer une journée dédiée à l’automobile d’avant 1985 ! Sur cette belle côte de Bolandoz, 130 participants auront à coeur de montrer leur passion au volant de belles Renault, Peugeot, Fiat, Ford, Simca,… qui évolueront devant vous. Je vous donne rendez-vous pour cette belle fête de la voiture ancienne le dimanche 22 avril.

Merci aux membres et bénévoles d’Ornans Miniatures pour leur motivation tout au long de cette journée. Remerciements à nos partenaires, aux mairies de Bolandoz et d’Ornans, à nos agriculteurs et à la société OUDOT. C’est grâce à tous ces soutiens que cette manifestation peut avoir lieu.

Le président, Jean-Marie PERSONENI

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

RESTAURATION SUR LE SITE (boeuf à la broche) ET BUVETTES

Samedi 21 avril

17h30 - 19h : Accueil des participants

Dimanche 22 avril

6h30 : Accueil des participants

8h : Briefing

8h30 : Départ de la 1re voiture

12h : Arrêt des montées et repas sur place

13h30 : Reprise des montées

18h : Fin des montées

18h30 : Cocktail et remise des prix

Entrée Gratuite

www.ornans-miniatures.fr