Que devient le Vélo Club d’Ornans ?

Depuis sa création en 1928 sous l’impulsion de Louis Belpois, le vélo club d’Ornans n’a jamais cessé de grandir et de donner du plaisir à ses adhérents. En effet, l’investissement des salariés et bénévoles du club a permis à beaucoup de jeunes et grands sportifs d’accomplir leur passion et aussi, leurs rêves. Certains coureurs de par leur investissement dans la discipline, ont même réussi à en faire plus qu’un simple loisir...

Effectivement, de 1945 à 1960 un jeune espoir ornanais du nom de René Urbain remportera trois titres de champion de Franche-Comté. Grâce à ses exploits et sa persévérance, René passera professionnel un peu plus tard.

Après avoir eu un coureur si expérimenté, le Vélo Club franc-comtois décide en 1981 de former les jeunes dans l’espoir qu’un jour ils deviennent, eux aussi, de grands champions. C’est ainsi qu’est créée en 1981 une école de cyclisme qui est chargée d’apprendre et de montrer les joies du vélo aux enfants.

Avec les années, le club se dynamise avec de nouveaux dirigeants et voit son nombre d’adhérents augmenter considérablement. De plus, Jean Louis et Patrice Bourgon, deux frères qui ont marqué l’histoire du Vélo Club d’ Ornans, permettent à celui-ci de remporter de grandes victoires (6 jours de Grenoble,…). Patrice, lui, a même été champion de France cadet en 1991. Ainsi, grâce à toutes ces réussites, le club se forge une réputation et se trouve obligé d’ouvrir un emploi au poste d’entraîneur. À partir de ce moment, l’association se développe encore plus et va même jusqu’à créer l’une des plus belles courses de VTT Marathon au monde, L’Extrême sur Loue. Cet événement fête sa 20e édition cette année !

Mais comme le dit si bien le président du club, Michel Choffez, « Rien ne serait possible sans tous nos bénévoles », car ce grand événement demande bien sûr l’investissement de plusieurs centaines de bénévoles chaque année. Tous ces gens

qui travaillent dans l’ombre ont permis à cette mythique course de VTT d’accueillir les championnats du monde de VTT Marathon en 2012. Ce fut, bien entendu, une grande fierté pour le VCO.

Cependant, le Vélo Club, à côté de ce grand événement, développe encore et toujours son statut avec notamment le Team VTT qui participe aujourd’hui à des courses européennes renommées. Le club réalise aussi de bonnes performances sur

route avec son équipe 2e-3e catégorie et son groupe Juniors et bien d’autres encore. Le VCO a même accueilli à bras ouverts plusieurs espoirs franc-comtois comme Léo Vincent, Emile Canal (champion de France cadet cyclo-cross 2013), Emilien Viennet (champion de France cadet cyclocross et route 2008) et Quentin Simon qui est maintenant au CC Etupes. Par ailleurs, n’oublions pas les jeunes coureurs des catégories minimes, cadets,… qui font tous les dimanches des courses régionales sur

lesquelles ils réalisent de nombreux podiums et remportent beaucoup de victoires. Pour voir ces jeunes coureurs, le club vous invite à venir au Prix des commerçants et artisans de Montgesoye le dimanche 8 avril 2018 et aux championnats de Bourgogne - Franche-Comté qui auront lieu le 9 et 10 juin 2018 sur le plateau d’Amancey (Bolandoz). En revanche, si vous allez voir les jeunes, pourquoi ne pas aller voir les plus grands le dimanche 22 avril au Prix de la ville d’Ornans. Tous les gens oeuvrant pour que ces courses aient lieu vous attendent nombreux et seront heureux de vous accueillir.

Désormais, faisons un point sur ce qu’est le VCO aujourd’hui. Le Vélo club est constitué d’un bureau dont 15 personnes en font partie avec à leur tête Michel Choffez, le président de l’association. Puis le VCO accueille 2 salariés avec Benoît Cordier (responsable technique et entraîneur) et Pauline Bourgeois (responsable développement et de la coordination sur l’Extrême sur Loue). Mais le Vélo Club d’ Ornans c’est surtout 100 adhérents, de la joie sur les visages de ceux qui participent de près ou de loin aux actions du club et du bonheur depuis 90 ans. Joyeux anniversaire le VCO !

Venez les rejoindre pour vivre des sensations fortes lors de la prochaine édition de l’Extrême sur Loue qui se déroulera les 6 et 7 octobre prochain.

Loïs PATTON

Dates à retenir :

Dimanche 22 avril : Prix de la ville d’Ornans.

9 et 10 juin : Championnats de Bourgogne-Franche-Comté sur le plateau d’Amancey.

6 et 7 octobre : Extrême sur Loue à Ornans