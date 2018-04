« Association Avance Timéo », une année pleine de projets !

Depuis plusieurs années maintenant, les bénévoles de l’association organisent régulièrement des actions pour récolter des fonds pour l’association : vente de brioches, de saucisses, de crêpes en passant par des dons associatifs au profit de l’association. Des travaux d’aménagement ont pu être réalisés au domicile de Timéo. « Les travaux viennent d’être achevés, nous avons tout d’abord aménagé la salle de bains aux normes accès handicapé, la douche est nettement plus pratique que notre ancienne baignoire. Et depuis sa chambre, Timéo a un accès direct à l’extérieur avec une rampe d’accès pour sortir de la maison en fauteuil roulant ».

Cerise sur le gâteau, le Crédit Agricole de Franche-Comté a sélectionné cette association dans le cadre de l’opération Tookets. Lors de la dernière assemblée générale du Crédit Agricole, un chèque d’une valeur de 10 256,19 € a été remis. « Nous avons été plus que surprit », nous confie Séverine Lièvremont, la maman de Timéo « c’est formidable cet élan de générosité ».

Au-delà du financement de ces travaux, les dons permettent d’emmener Timéo tous les deux mois, pour une période de quinze jours, à Nîmes, dans une école spécialisée pour suivre une méthode hongroise, la méthode « Petô ». Cette méthode de rééducation globale s’adresse aux enfants porteurs de handicap afin qu’ils développent un maximum de capacité pour coordonner leurs mouvements et acquérir la plus grande indépendance dans leur vie quotidienne. Elle fait appel à leur volonté pour apprendre et progresser. Timéo a d’ores et déjà suivi quatre séjours et les résultats sont exceptionnels nous confie sa maman. En deux stages, il a appris à manger tout seul et à devenir propre, c’est un progrès énorme. Il s’améliore également à la marche et peut même ramper seul sur sa planche de travail. Un nouveau stage est prévu en avril.

L’association « Avance Timéo » tient à remercier les entreprises, associations et particuliers qui à travers leurs dons se sont inscrits dans ce projet : Georges Mockri, Enreprise Loni, Fournil du Dahon, Atac, La Braillotte, Villages FM, Les PSOR, Les produits du Sauget et le Crédit Agricole.

Avance TIMEO

14 avenue Marcel et Camille Tournier, 25290 Ornans

Association Avance Timéo

Prochaine vente de brioches en avril

Réservez-les dès maintenant au 06 07 49 88 60 - 1 brioche : 6 €, 2 brioches 10 €