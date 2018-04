La 36e randonnée verte du 1er mai

LE PARCOURS

Quatre boucles sont possibles : ce sont des parcours de 12, 18 et 24 km. Des circuits balisés pour la circonstance permettent ainsi à chacun de partir sans contrainte, à allure libre, selon la distance choisie. Et depuis quatre ans, est proposé un circuit de 6 km accessible pour les poussettes et pour les personnes à mobilité réduite. Chaque année, les parcours sont renouvelés, permettant ainsi aux participants de découvrir toute la richesse naturelle qu’offre la vallée de la Loue et les plateaux environnants. Les enfants de moins de 14 ans doivent être obligatoirement accompagnés. Chaque participant doit impérativement venir signaler son retour à l’accueil.

RAVITAILLEMENT ET BUVETTE

Des verres consignés à 1€ sont disponibles auprès de l’accueil pour les ravitaillements.

- À l’inscription, un ticket vous est offert pour une petite collation chaude avant le départ.

- Plusieurs points de ravitaillement sont installés tout au long du parcours avec des boissons et des collations gratuites.

- Buvette payante à l’accueil.

NOUVEAUTÉ

Cette année, un trail nature sans chronomètre, ni classement est organisé pour les mordus de la course à pied !

Infos pratiques :

Accueil et départ au complexe sportif Albert Barbier

au 7 rue du Lonège à Ornans

TARIFS : Adultes : 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans

HORAIRES :

• Départ Trail : 8h15.

• Départ Marcheurs :

8h30-10h : 24 km

8h30-11h : 18 km

8h30-13h30 : 6-12 km

Arrivée limitée à 17 heures

RENSEIGNEMENTS ET PRÉINSCRIPTION :

Madame BOLTZ Ketty : 10 rue de la Caborde, 25290 Ornans // 06 48 85 14 36