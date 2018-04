C’est Pâques au Dino-Zoo !

Le Dino-Zoo et l’entreprise COQUY préparent «Jurassique Pâques» avec de très nombreuses animations, des sensations fortes et beaucoup de chocolats...

Visiter le Dino-Zoo, c’est pénétrer dans un monde surgi du fond des âges. Frissons et dépaysement sont garantis à toutes celles et tous ceux qui sont curieux de découvrir ces fantastiques créatures préhistoriques. La période du Permien/Trias étant à l’honneur au Dino-Zoo cette année, vous pourrez y découvrir les trois nouvelles sculptures de trois monstres datant de ces époques.

Le Dino-Zoo organise cinq animations « Jurassique Pâques » du 7 au 22 avril dont l’atelier maquillage gratuit. L’atelier Créa-Pâques est un atelier où les enfants peuvent concevoir différentes créations à emporter à la maison (tel que des décorations sur des oeufs COQUY, fabrication de masques, fabrication de personnages en ballon). Il y a également les traditionnelles dégustations d’omelette géante COQUY et parties de chasses aux oeufs en chocolat classés dans le top 10 des événements de Pâques en France par le site « Bouger en Famille ». Ce sont un total de 20.000 oeufs en chocolat qui seront à trouver pendant le week-end et les vacances de Pâques.

Venez assister au spectacle Dino-OEufs qui est une animation pédagogique et ludique sur le thème des oeufs. Un médiateur scientifique explique aux visiteurs les origines de l’oeuf, présente des oeufs de dinosaures et pour le clou du spectacle : rencontre avec un adorable bébé Tricératops robotisé ultra réaliste. Attachement garanti ! Mais le parc possède également d’autres attractions/animations telles que le manège Dino-Galopant qui est une aventure 100% ludique à dos de dinosaures ou encore les animations préhistoriques et paléontologiques dissimulées sous une hutte géante de 500m2, ou vous deviendrez un Homme préhistorique accompli à travers trois différentes animations.

« Le monde de Teino » est également à découvrir au cinéma en 4D du parc. Ce petit film raconte les aventures de Teino, un petit mammifère du Crétacé qui doit faire face à toutes sortes d’épreuves dans la jungle préhistorique.

En plus de ces événements, vous pouvez vous promener sur 2,5km dans ce parc tout en forêt afin de rencontrer les dinosaures en grandeur nature !

Des panneaux explicatifs et une sonorisation d’ambiance vous permettront de mieux comprendre ces fascinantes créatures et de faire un bon en arrière, dans l’époque où ces géants peuplaient notre monde.

Pour se rendre au parc : rue de la préhistoire, 25620 Charbonnières-les-Sapins

www.dino-zoo.com,

03 81 59 31 31

Horaires : 11h à 18h

Tarifs (zone rouge) :

Adultes : 11,80 €

Adolescents : 10,80 €

Enfants de 3 à 12 ans : 9,80 €