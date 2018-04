Le tremplin « Festival International pour la Paix » à La Rodia !

Le « Rendez-Vous », Festival International pour la Paix présente son tremplin Bourgogne-Franche-Comté à La Rodia le samedi 14 avril ! Sélectionné par un jury professionnel et le vote du public, le lauréat retenu parmi 4 groupes d’artistes émergents et régionaux sera propulsé sur la grande scène de Micropolis lors du festival cet été !

En vue du « Rendez-Vous – Festival International pour la Paix » qui accueillera 5000 jeunes à Besançon du 2 au 5 août 2018, le MRJC organise une scène tremplin à La Rodia le samedi 14 avril. Quatre groupes d’artistes émergents issus des cercles musicaux bisontins, francs-comtois et bourguignons se produiront devant un jury professionnel composé d’acteurs et d’associations qui participent à l’accompagnement, à la promotion et à la valorisation des jeunes artistes de la région. Le vote du public présent sera également pris en compte pour permettre au vainqueur d’être propulsé sur la grande scène de Micropolis cet été ! Entrée gratuite sur place le 14 avril.

Chloé M., jeune slameuse ayant joué en première partie de Grand Corps Malade et de Lilian Renaud ouvrira la soirée. Suivront les musiciens dijonnais marqués par une identité rock psyché aux influences variées de Morning Drops, et le projet musical pop-rock du groupe Eskape. Les jurassiens du groupe de hip-hop et chansons à bulles Les Forces de l’Orge clôtureront l’événement ! « Le Bastion », association de formation et d’accompagnement musical ; La Rodia, Scène de Musique Actuelle et Contemporaine

(SMAC) ; « Le Zèbre », studio d’enregistrement bisontin ; « Le Bruit Qui Pense », agence événementielle et de production musicale ; et Thomas Monica, artiste bisontin notoire ayant joué aux côtés de Mathieu Chedid, s’inscrivent en partenaires du tremplin « Rendez-Vous – Festival International pour la Paix » et constitueront notamment le jury en question.

Le tremplin du « Rendez-Vous – Festival International pour la Paix » s’inscrit dans le cadre du pré-festival du « Printemps de la paix », événement impulsé à l’échelle nationale sur le mois d’avril, qui prend place en Franche-Comté du 2 au 15 avril. De nombreux intervenants et partenaires sont invités à animer des conférences, des espaces de débats, de jeu et d’échanges autour des enjeux sociaux, écologiques, démocratiques et éthiques de nos sociétés actuelles. De quoi se forger une conscience critique et réfléchir à la manière dont chacun peut s’approprier sa citoyenneté et être acteur de paix et d’engagement à son échelle.

Plus d’informations sur les candidats via le lien : http://www.larodia.com/agenda/16/1371-Tremplin-RendezVous-Festival-International-pour-la-Paix.html