50 000 € POUR SEMONS L’ESPOIR !

Samedi 10 Mars 2018, la troupe d’une vingtaine de bénévoles « LES ETOILES NOIRES », a accueilli dans son quartier général à Goux Les Usiers, Pierre DORNIER, fondateur et président de l’association SEMONS L’ESPOIR , pour lui remettre un chèque des bénéfices de la tournée 2017 « A l’Epoque d’Une Etoile »...

C’est en 1995 que Vanessa Paulin, l’amie d’Emilie qui venait de rechuter de sa leucémie, avait créé la troupe des ETOILES NOIRES avec ses amis, en majorité originaire de Levier et du Sauget. Les ETOILES NOIRES présentent un spectacle de chant, danse et musique live au profit de l’association SEMONS L’ESPOIR, fondée en 1986 par Charlyne et Pierre DORNIER, afin d’améliorer les conditions des enfants malades à l’hôpital.

En 2017, près de 10 000 PERSONNES sont venues soutenir la troupe, et voyager à travers les temps pendant la tournée « A l’Epoque d’une Etoile ». L’occasion de célébrer également les deux décennies d’existence de ce groupe, qui, bien que souvent renouvelé, a su continuer son chemin et son action au fil des années, avec l’aide précieuse et l’ investissement de ses bénévoles.

50 000€... !

C’est grâce aux entrées et aux dons des spectateurs Franc-Comtois qui ont participé à la tournée 2017 « A l’Epoque d’Une Etoile », que cette somme a pu être récoltée.

Pierre DORNIER a présenté les nouvelles actions menées par SEMONS L’ESPOIR, et surtout, les projets de développement de La Maison Des Familles, véritable lieu de vie au cœur de l’Hôpital Jean MINJOZ à Besançon.

Rappelons que l’établissement a ouvert ses portes début 2015. Avec ses 33 chambres (environ 10 000 nuitées par an), cette maison est devenue une référence au niveau national. Son engagement est d’apporter plus de vie et d’espoir aux personnes qui vivent la maladie. SEMONS L’ESPOIR continue à aider d’autres associations et services des établissements de santé dans le besoin.

Lors de cette remise de chèque, Pierre DORNIER a précisé que « La demande et les besoins pour ce type d’accueil sont croissants ». Un agrandissement de la maison de 15 chambres supplémentaires, budgété à plus d’un million d’euros, devrait donc débuter courant 2019. Toujours dans l’optique d’accueillir les familles et parents des personnes hospitalisées, mais aussi pour pouvoir développer l’accueil des patients en chirurgie ambulatoire : Ces patients qui doivent arriver tôt le matin à l’hôpital, peuvent être hébergés la veille au soir. Un confort pour ceux qui viennent de loin.

Ce projet d’extension est d’ailleurs soutenu par la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, venue en visite à La Maison des Familles en Janvier dernier pour lancer l’opération « Pièces Jaunes 2018 ».

Les bénéfices de la tournée des ETOILES NOIRES pourront ainsi apporter une pierre de plus à l’édifice, mais également contribuer au financement de matériel et d’équipement, grâce aux appels à projets régulièrement envoyés dans les hôpitaux Francs-Comtois par SEMONS L’ESPOIR.

En conclusion, Pierre DORNIER a souligné l’importance des liens qui unissent LES ETOILES NOIRES et SEMONS L’ESPOIR. La somme de 50 000€, reversée à l’association, est une belle leçon de solidarité et le témoignage de la générosité d’un public fidèle.

De quoi encourager la troupe dans l’élaboration de son prochain spectacle !

La tournée 2019 débutera le 11 MAI 2019 à Villers-Le-Lac, et il semblerait que LES ETOILES NOIRES aient choisis de s’inspirer de l’univers du Septième Art pour leur prochain ‘opus’...