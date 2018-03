Un artiste franc-comtois nommé pour les Independent Music Awards à New York

AstroVoyager - de son vrai nom Philippe Fagnoni - est un compositeur, interprète et producteur de musique électronique basé en Franche-Comté, fasciné par l’espace et façonné par l’explosion électro des années 80. Il est nommé dans la catégorie « Best EP » pour les 16èmes Independent Music Awards...

La cérémonie "Independent Music Awards" récompense les artistes indépendants. Plus de 400 projets musicaux novateurs indépendants ont été sélectionnés parmi plusieurs milliers de soumissions dans le monde entier par un jury de professionnels dans plus de 96 catégories : Meilleur Album, EP, Chanson, Producteur, Vidéo Clip, …

Nommés aux côtés d’AstroVoyager l’on retrouve tant des artistes établis que des stars montantes comme : Taylor Grey, Esprit d’Air, Harriet, Fiona Joy, Dan Zanes, Next To None, Rozina Pátkai, Air Traffic Controller, Valerie Smith & Liberty Pike, Jane Siberry et The Bankesters. Voici la liste : complète.



Les gagnants seront sélectionnés par un jury de professionnels de l’industrie et de la presse musicale internationale dont : Tom Waits, Slayer, Bakithi Kumalo, Michael W. Smith, Sepultura, Amy Lee [Evanescence].

La cérémonie d’annonce des gagnants et de remise des prix se tiendra le 31 Mars 2018 au Lincoln Center for the Performing Arts à New York (USA). Entrant dans sa 17ème année, les IMA, produites par le Music Resource Group récompensent les projets musicaux de l’année les plus exceptionnels et artistiquement audacieux d’artistes indépendants tout autour du globe. Ils leurs offrent de nouvelles perspectives de concerts, promotion, et de distribution pour rencontrer un public plus large.

Philippe Fagnoni concocte un univers oscillant entre l'électro, les musiques de films, le progressif, la pop et le classique :

"Je suis très heureux et honoré de vous annoncer que je suis nommé dans la catégorie "Best Dance/Electornica EP" pour les 16èmes Independent Music Awards avec mon EP Architect. Cet EP est l'ovni musical de mon album électro-symphonique Big Bang enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Prague et sorti en 2017. Il inclut la version originale du titre où la voix envoûtante de Taïga nous invite à devenir les architectes du futur... mais aussi des remixes par les artistes et amis Blackbird Blackbird, Deep Forest, Halina Rice, Badoos et Desange. Un grand merci aux membres du jury des 16èmes IMA pour avoir sélectionné mon EP. Je suis tellement excité à l'idée que mon EP Architect puisse avoir une chance d'être écouté tout autour du globe."



Si vous ne l'avez pas encore écouté le titre, suivez ce lien : https://fanlink.to/fNM

