Le duo parisien Ofenbach qui enflamme tous les dancefloors avec ses titres "Katchi", "Be Mine", "Yu Don't Know Me", "Around The Fire", rejoint Mat Bastard et Asaf Avidan sur l'affiche de la 18e édition et viendra mettre le feu au Mont d'Or le vendredi 27 juillet sur la grande scène de la Paille.