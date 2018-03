Le FCSM vient à l'hôpital de Besançon mercredi 4 avril avec "Semons l’espoir"

Mercredi 4 avril 2018, comme lors de ces trois dernières saisons, les joueurs sochaliens et leur staff technique visiteront la "Maison des familles" construite par l’association "Semons l’espoir" près du CHU de Besançon.

La délégation du FC Sochaux-Montbéliard participera à la "chasse à l'œuf" organisée pour 80’enfants qui ont par le passé, comme malades ou prématurés, bénéficié avec leurs proches de l’aide de l’association.

Les joueurs rendront également visite à des enfants malades de l’hôpital Jean-Minjoz durant l’après-midi.

Cette action s’inscrit dans la continuité du soutien apporté par le FCSM depuis de nombreuses années à la Ligue contre le Cancer du Pays de Montbéliard.

Créée en 1998, l'association "Semons l'espoir" regroupe différentes actions mises en place depuis 1989 par Pierre et Charlyne Dornier. Elle a pour objectifs l'amélioration des conditions de vie de l'enfant à l'hôpital et le soutien des familles, notamment grâce à une structure d'accueil, la "Maison des familles". Cette maison accueille également des adultes qui accompagnent d’autres adultes et des patients résidents pour de courtes hospitalisations.