Doubs : double titre de France pour nos sapeurs-pompiers

Lors du 58e cross national des sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers du Doubs ont la fierté de vous annoncer qu’à cette issue, 2 titres de champions de France ont été remportés par la délégation.

Les courses se sont déroulées le samedi 17 mars 2018 à Moirans, en Isère et ont rassemblés un total de 2 900 coureurs venus de toutes la France métropolitaine et de d’Outre-Mer. Les 37 participants du SDIS25 s’étaient qualifiés au cross départemental du 18 novembre dernier à Pont-de-Roide.

Dans les titres nationaux, c’est Alexis Pronost, un jeune sapeur-pompier de Pontarlier qui a fini champion de France en catégorie cadet avec une performance de 17 minutes et 55 secondes pour une distance de 5 020 mètres. Mais nous retrouvons également dans l’équipe cadette championne de France, sur une distance de 3 850 mètres, Célia Bassignot, une jeune sapeur-pompier de Sancey classée 10e pour 18 minutes et 11 secondes mais aussi Laura Roy du centre d’incendie et de secours de Boujailles qui a terminé classée 20e en 19 minutes 12 secondes et Elsa Boussard, jeune sapeur-pompier à la caserne bisontine, classée 39e avec un temps de 20 minutes 5 secondes.

Nous soulignons aussi dans les performances remarquables, Victor HENRY du centre d’incendie et de secours de Mathay qui a remporté la 5e place en catégorie sénior avec une performance de 39 minutes et 25 secondes en une distance 10 420 mètres.