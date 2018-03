De l’or blanc au bout des doigts

C’est au début des années 1850 que le thermalisme voit le jour à Salins-les-Bains grâce à la rencontre de deux hommes : Monsieur de Grimaldi, directeur des Salines, et le Docteur Germain, premier scientifique à s’être penché sur l’intérêt thérapeutique des eaux salinoises. Elles doivent leurs vertus thérapeutiques et les bienfaits qu’elles dispensent à l’océan qui couvrait le coeur du Jura il y a deux cent dix millions d’années. Des bienfaits thérapeutiques et préventifs d’abord, par l’action physique des sels minéraux qui améliorent par osmose la souplesse articulaire et l’action biochimique de potassium, du magnésium et du calcium sur les arthroses, les séquelles de traumatisme, et les douleurs articulaires en général. Mais aussi une sensation surprenante d’apesanteur, source d’une décontraction musculaire intense, favorable pour limiter le stress et améliorer la qualité du sommeil.

Des Thermes et Spa de « dernière génération » Avec ses 2800m2 de plain-pied, le nouvel établissement a doublé l’espace pour permettre l’accueil cette année de 3000 curistes. On remarque le système de gestion informatisé de tous les réseaux d’eau ou encore le système électronique de contrôle des accès et de gestion des flux de clientèle par bracelets électroniques. Spécialisé dans le traitement des problèmes rhumatologiques, ThermaSalina décline une série de soins thermaux classiques (applications de boues d’argile à l’eau thermale, hydrobains, massage sous rampe d’eau), et propose désormais deux bassins dédiés spécifiquement aux curistes : un bassin de mobilisation et un BDI (Bassin avec Douche en Immersion), ainsi que de nouveaux soins comme le bain de vapeur Berthollaix® en « cocon » individuel.

ThermaSalina a déjà séduit 55 000 clients en quête de bien-être et de relaxation avec son très bel espace Spa. Celui-ci propose deux saunas, un grand hammam de 17 places, un caldarium (bassin d’eau salée chauffé à 37°C hérité des thermes romains) et un grand bassin de détente agrémenté d’un espace jacuzzi, de banquettes à bulle, de buses massantes et de deux cols de cygne. Ce Spa lumineux, aux larges baies ouvertes sur les pentes boisées du Fort Saint-André, propose aussi une terrasse extérieure pour les beaux jours. L’espace « Therm’Bien-être » vient compléter cette offre avec 7 cabines de soins d’esthétique et de kinésithérapie où sont pratiqués massages, gommages corporels et enveloppements. Au terme d’un chantier commencé en juin 2014, le nouvel établissement thermal porté par les deux municipalités successives a ouvert ses portes le 13 février 2017.

Lors de son inauguration officielle le 9 février dernier, il a été rappelé par le maire son coût global de 12 millions d’euros. Un véritable investissement d’avenir pour une ville au patrimoine historique incroyablement riche.

www.thermes-salins.com

Thermasalina : 03 84 73 04 63

Une nouvelle formation « d’Agent thermal »

La Maison Familiale Rurale de Salins-les-Bains lance une toute nouvelle formation pour devenir Agent thermal afin de réaliser des soins thermaux et accompagner les curistes.

Cette formation se déroule sur 10 semaines en centre de formation (soit 350 heures), et 6 semaines pour la théorique et pratique (210 h) en stage dans un centre thermal. Pour être admissibles les candidats devront justifier d’un équivalent d’une année d’activité à temps plein en rapport direct avec le métier d’agent thermal, ou avoir un niveau initial de formation de fin de cycle collège. Vous pouvez intégrer la formation si vous remplissez les prérequis (français et mathématiques) et donnez satisfaction à l’entretien de motivation.

Renseignez-vous : MFR DE SALINS-LES-BAINS

15 Hameau de Blegny 39110 SALINS-LES-BAINS

03 84 73 06 66 - www.mfr-salins.fr