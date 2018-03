La Fabrique du chocolat à Ornans

Parce que le chocolat est synonyme d’éveil et de découverte, participer au cours de chocolat est l’occasion rêver pour les chocolatiers en culottes courtes de s’initier, voire de se perfectionner à la nourriture des dieux des Incas Mayas. Durant 2h30, les jeunes apprentis auront la possibilité de découvrir l’histoire de la fève au chocolat et de s’exercer au moulage, à la réalisation de recettes et au montage de leur oeuvre.

Le cours se finira bien évidemment par une dégustation et chaque apprenti repartira avec sa création de quoi épater toute leur famille.

Pour les adultes qui aimeraient eux aussi participer, patience, des cours de création artistique en chocolat seront proposés prochainement.

La Fabrique du Chocolat - Hors des Sentiers Battus

27/29 rue Pierre Vernier, 25290 Ornans

Samedis 3,10 et 17 mars / 28 avril / 5 et 19 mai / 2, 9, 16 et 23 juin

de 14h30 à 17h - Tarifs : 35 € / enfant

Renseignements et inscriptions : 03 81 57 13 53