Festival Ebulli’son à Montfaucon, le festival de la bière et du son samedi 24 mars

C’est le 24 mars, premier week-end de printemps, que seront à l’honneur des groupes d’origine comtoise ainsi que des brasseurs locaux.

À partir de 11 h et jusqu’au petit matin du dimanche, seront proposées, à toute heure, 18 bières différentes, de la blonde à la rousse, de la noire à la blanche, de la triple à la Printemps… Il y en aura pour tous les goûts !

Accompagnées à toute heure du traditionnel Jarret Frites, parfait partenaire d’une bonne mousse (saucisse + frites pour les enfants).

La journée sera ponctuée de concerts : rock, folk, jazz manouche, musique irlandaise et même électro pour fêter le printemps et rythmer cette journée conviviale et festive.

Deux scènes, un site entièrement couvert et chauffé dont la salle des fêtes et un chapiteau de 350 m², une garderie, 9 groupes, restauration et quelques surprises, sans oublier la dégustation des 18 bières. Tous les ingrédients sont là pour passer un excellent moment !

Si vous n’aimez pas la bière, la musique et la convivialité, vous êtes quand même les bienvenus, nous saurons vous convertir ! Les billets sont en vente au Bistro de Montfaucon (03 81 59 33 80), ou par téléphone au 06 37 77 06 26 (Cyprien), ou sur place dans la limite des places disponibles. Attention les places sont limitées à 1200 personnes. 6 € l’entrée, sortie non définitive après achat de la place !

