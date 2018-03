Foire de Bâle 2018 du 22 au 27 mars

Une fois par an, les plus grandes marques présentent leurs dernières créations et font état de leurs innovations. Tous les acteurs clés de l’industrie horlogère échangent dans une ambiance de grand salon autour de conférences, de shows et de tables rondes. Chaque année, six jours durant, plus de 700 marques de luxe rivalisent avec leurs stands tous plus impressionnants les uns que les autres aux côtés des célébrités internationales et autres passionnés de montres et de bijoux.

Chez les horlogers français, on se prépare aussi pour le salon à l’image de Lip qui sortira son modèle Sous-Marinier, première vraie création depuis le retour de la marque à Besançon en 2015. Elle est fabriquée par SMB, devenue la plus grande entreprise horlogère française avec ses 120 salariés, basée à Châtillon-le-Duc dans le Doubs.

La maison Dodane fondée en 1857, qui a longtemps fourni l’aviation militaire française, a créé pour ses 160 ans, en 160 exemplaires, un Type 21 anniversaire, son modèle emblématique de 1956. Son mouvement est d’ailleurs certifié comme instrument chronométrique auprès de l’observatoire officiel de contrôle et de mesure du temps de Besançon !

Chez Humbert Droz aussi, qui avait lancé sa propre marque en 2016, un cinquième modèle est né : la HD5, mixte, avec finition clous de Paris et verre saphir.

Citons aussi une petite nouvelle chez Pequignet, à Morteau. Elle s’appelle Manuelle Royale, est dotée du mouvement maison et se remonte à la main. Michel Herbelin célèbre cette année le trentième anniversaire de sa fameuse Newport et pour l’occasion, la marque française en sort une série limitée de 500 exemplaires, dotée d’un boitier en acier PVD gris de 41 mm qui s’associe parfaitement avec un cadran noir rehaussé de bleu. Un gardetemps automatique particulièrement séduisant qui ne dépasse pas les 1300 euros.

Infos : www.baselworld.com

Anthony JEANNIN