9e édition pour le PopOppidum Festival à Champagnole vendredi 6 avril

La chanteuse régionale, Marion Roch, débutera la soirée. Elle présentera un nouveau spectacle en trio. Elle sera accompagnée de Vladimir Torres à la contrebasse et de Dj Amenaza aux platines, percussions et beatbox.

Auteure-compositrice-interprète, Marion Roch raconte ses histoires piquantes, osées, désinvoltes et charmantes. Elle interprète avec audace, sans pudeur des mots, sans pudeur des gestes, s’attache à la précision des sentiments et des énergies. L’artiste partage avec son public des émotions merveilleusement quotidiennes, tendrement cruelles et délicatement militantes. Ensuite, ce sera au tour de Gauvain Sers d’enflammer la salle de l’Oppidum de Champagnole.

Héritier de Georges Brassens, Jean Ferrat et Renaud, Gauvain Sers nous rappelle la chanson française à la fois tendre et engagée. Âgé de 27 ans et originaire de la Creuse, il était destiné à devenir ingénieur. Finalement il deviendra chanteur. C’est grâce à son single “Pourvu” qu’il assurera les premières parties d’un certain Renaud. Il aura notamment la chance d’ouvrir devant l’auteur des ‘Mistrals Gagnants” dans des salles mythiques comme Le Zénith de Paris. Son album sorti le 9 juin dernier rencontre un franc succès. C’est une chance pour le PopOppidum d’accueillir cet artiste montant.

INFOS & RÉSERVATIONS :

www.popoppidum.com

Ouverture des portes à 20 heures

Tarif : 29 euros.