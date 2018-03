Un nouveau spectacle équestre du 30 mars au 22 avril à Besançon

Jehol, c’est le désir d’aller à la rencontre de son public en alliant les différentes techniques équestres (voltige jockey, voltige cosaque, poste hongroise, dressage, haute école, liberté, amazone…). La compagnie évolue dans de nombreux domaines entre la mise en selle et la mise en scène, la danse, l’acrobatie au sol, la musique live, mais aussi le tissu aérien et d’autres techniques circassiennes.

La prochaine saison de la compagnie Jehol aura lieu du 30 mars au 22 avril à Besançon sous leur chapiteau aux Près-de-Vaux, à côté de La Rodia. 16 représentations seront proposées ainsi que des stages de voltige ouverts à tous et des animations pédagogiques pour les enfants des écoles et centres périscolaires.

Leur nouveau spectacle Davaï, c’est des instruments suspendus, des voltigeurs qui volent autour de leur monture, des aériens défiant la pesanteur. Des étalons comtois qui galopent dans une course effrénée et qui dansent, gracieux, élégants, puissants et délicats... en totale liberté. Cet univers fantastique, poétique et drôle plonge petits et grands dans un monde où tout semble léger... mais risqué. Portés par la musique live ces acrobates nous embarquent doucement dans un ballet mythique qui pourrait ressembler aux batailles cosaques.

DAVAÏ

Une prouesse acrobatique, équestre, musicale et aérienne.

Représentations les : 30 et 31 mars, 6, 7, 13, 14, 20

et 21 avril à 20h30. Les 1er, 2, 4, 8, 11, 15, 18 et 22 avril à 17h

Durée : 1h30

Tarifs : enfants : 8 €, réduit 14 €, adultes 18 €

Infos et Billetterie : www.jeholspectacles.com