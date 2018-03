Retrouvez votre ouïe grâce à Audition Aizin

Romain Aizin, audioprothésiste situé à Ornans, vous propose toutes ses compétences et son savoir-faire pour vous aider à améliorer votre audition avec tout l’esthétisme et la performance des nouvelles technologies...

Romain Aizin fait partie de la société Audition Morel, située à Pontarlier. Depuis 2008, il s’est installé, dans les locaux de Marc Optique, rue Jacques Gervais à Ornans, où il reçoit sa clientèle deux jours par semaine. Véritable technicien de santé, Romain a pour mission de trouver la solution la plus adaptée à une perte auditive. Il accompagne la personne qui souhaite se faire appareiller dans le choix du type d’appareil et du modèle en prenant en compte les critères de budget et de confort de chacun. Ensuite, il conçoit les parties sur-mesure et procède aux réglages numériques des appareils auditifs pour aider le patient à retrouver une capacité d’écoute optimale le plus rapidement possible.

Les systèmes auditifs modernes sont fiables et, contrairement aux anciens modèles, ils sont petits, légers et confortables. Ils s’ajustent individuellement à l’oreille et sont beaucoup moins voyants qu’auparavant. Grâce à la technologie numérique, les appareils auditifs ne se contentent pas d’amplifier les sons, mais les optimisent pour une meilleure audition. Avec les avancées technologiques, il est même possible d’avoir des modèles rechargeables ou avec une connexion Bluetooth.

Il existe également des appareils à insérer dans l’oreille ; les plus petits d’entre eux disparaissent presque totalement dans le conduit auditif, une vraie révolution pour la profession tant par l’esthétisme que pour la performance des appareils.

Ouvriers, musiciens, chasseurs, bricoleurs votre protection auditive est indispensable. Les oreilles sont très sollicitées et souvent malmenées par un environnement sonore de plus en plus agressif. Votre audioprothésiste vous propose des protections sur mesure moulées pour vous protéger des nuisances sonores d’après une empreinte de votre oreille, pour un plus grand confort et une meilleure efficacité.

Romain Aizin est à votre disposition et vous reçoit sur rendez-vous pour évaluer votre audition, contactez-le !

AUDITION AIZIN : 03 81 57 40 27

www.audition-morel.com