Fanfan toujours sur les routes !

Gérante d’une société de cinq salariés, Françoise propose à une clientèle de professionnels et de particuliers la livraison de colis en Franche-Comté, mais aussi au niveau national. Avec ses camions utilitaires, elle livre des colis jusqu’à 30 kg, mais également équipés d’un utilitaire avec hayon, elle fait des livraisons de gros colis sur palettes.

« Il faut avouer, le transport est un métier difficile, les journées sont à rallonge » nous confie Françoise « mais le service à la clientèle, les aléas de la route et des livraisons me tiennent en haleine, j’aime ça ! Nous sillonnons les quatre coins de Franche-Comté, et ce, chaque jour. Les livraisons n’attendent pas »répond la gérante, passionnée par son métier.

La société travaille essentiellement en sous-traitance des grandes enseignes de transport, mais elle propose dorénavant ses services en direct aux entreprises et aux particuliers pour assurer leurs livraisons ou simplement acheminer leurs colis en fin de journée aux centres de dépôts pour les livraisons au-delà de la région. Un service de proximité, rapide et efficace.

FD Trans

2 B rue Jerdy, 25330 AMANCEY

06 70 82 77 01

