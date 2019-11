Le parrain des Marchands de Bonheur, Fred Mella, est mort à 95 ans

ARCHIVE

Dix ans de bonheur les 6 et 7 avril 2018 au CAL à Ornans

Créé en janvier 2008, à l’initiative de Jean-louis Ropert et Michel Besançon, le groupe vocal «Les Marchands de Bonheur» porte bien son nom. Composé de dix chanteurs, le groupe rend à la chanson française ses lettres de noblesse à travers les chansons des Compagnons, de Mouloudji, de Bourvil, Montand, Ferrat... mais aussi des chanteurs contemporains. « Sans aucune prétention, nous avions envie de perpétuer le style et l’esprit des Compagnons de la chanson, ils nous ont d’ailleurs fait l’honneur d’être nos parrains de scène ».

En avril, ils fêteront dix ans d’existence, avec plus de trois cent concerts à leur actif. Les Marchands de Bonheur n’ont pas perdu l’énergie et l’enthousiasme sur les scènes franc-comtoises. « Pour nous, c’est toujours l’éclate d’être sur scène » nous raconte Michel Besançon. La joyeuse troupe s’est même expatriée quelques fois dans d’autres régions de France. Ils ont l’honneur de participer au spectacle «Piaf For Ever» avec Marie Orlandi, mais aussi d’organiser plusieurs concerts en collaboration avec des chanteurs comme Fred Mella, leur parrain, ou encore Charles Dumont.

Les Marchands de Bonheur, c’est aussi une bande de copains au grand coeur, avec leur participation à de nombreux concerts caritatifs. Sans hésitation, ils donnent leur voix et leur énergie au profit des autres.

Afin de remercier tous leurs spectateurs, les Marchands de Bonheur organisent deux concerts pour leur 10 ans. Ces deux grands rendez-vous auront lieu au CAL à Ornans, les 6 et 7 avril. Cette soirée de plus de deux heures de concert sera remplie d’humour, de tendresse et de romantisme avec beaucoup de surprises ! Ils reprendront ce qui leur a paru le plus demandé par le public.

Pour marquer cet anniversaire, les Marchands de Bonheurs sortiront un nouvel album, l’intégrale du spectacle en live, un superbe double CD.

Rendez-vous les 6 et 7 avril au CAL à Ornans pour un pur moment de bonheur.

Réservations : L’office du tourisme Ornans Loue Lison : 03 81 62 21 50

Atelier de coiffure à Ornans : 03 81 62 25 14 ou lesmarchandsdebonheur.fr