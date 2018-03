Portes ouvertes le 8 mars à la maternité de la Polyclinique de Franche-Comté !

Portes ouvertes à la maternité de la Polyclinique de Franche-Comté et colloque médical sur la thème de la santé de la femme...

A l’occasion de la journée de la femme, la maternité de la Polyclinique de Franche-Comté (PFC) organise une journée portes ouvertes de 14 à 17 heures.

Au programme : des ateliers, des animations et une visite de la maternité (salles « nature » et néonatologie) organisée par les sages-femmes.

Cette journée sera clôturée par un colloque à 20 h autour de la santé de la femme animé par des professionnelles (médecins et sage-femme)

Rappelons que la Mutualité Française Comtoise emploie 1 220 salariés en CDI dont plus de 1 052 femmes (soit environ 87 %), qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle hommes / femmes a été signé le 11 janvier dernier, et que le comité exécutif est composé de 14 personnes dont 7 femmes.

Rendez-vous le jeudi 8 mars 2018 :

- de 14h à 17h concernant la visite

- de 14h à 15h pour l'atelier massage bébé sous réservation sur : www.polyclinique-franchecomte.fr

A propos de la Mutualité Française Comtoise

Mutualité Française Comtoise est une entreprise de l’économie sociale et solidaire en Franche-Comté, régie par le livre 3 du code de la Mutualité, dont la gouvernance est assurée par des femmes et des hommes élus par des mutuelles. Ce groupement mutualiste est une société de personnes dont l’objectif n’est pas le profit mais le progrès social, nourri par des valeurs : solidarité, liberté, démocratie.

Mutualité Française Comtoise accompagne les personnes tout au long de leur vie en leur proposant une offre de santé de qualité accessible à tous. Elle emploie 1 400 salariés (CDI et CDD) répartis sur une cinquantaine de sites, totalise un chiffre d’affaires de 90 M€ (2017), et gère des services de soins et d’accompagnement :

2 cliniques (245 lits) : la Polyclinique de Franche-Comté à Besançon et la Polyclinique du Parc à Dole

1 service d’hospitalisation à domicile (120 lits) dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort

7 centres dentaires

9 magasins les Opticiens Mutualistes

7 centres d’Audition Mutualiste

14 résidences pour personnes âgées dépendantes

Mutualité Française Comtoise inscrit son action dans la durée, et dans une logique de partenariat et de coopération avec l’ensemble des acteurs concernés.