Le Jardin botanique de Besançon déménage. Un nouveau jardin ouvrira en 2021 à la Bouloie !

Le Jardin botanique, commun à la ville de Besançon et à l’université de Franche-Comté, installé depuis 1957 Place Leclerc, est en train de déménager pour se réinstaller sous une nouvelle forme, sur le campus de la Bouloie : un jardin qui ouvrira au public en 2021. Le site de la place Leclerc est dès à présent fermé au public.

Grâce à un accord entre la Ville de Besançon et l’université de Franche-Comté les plantes seront préservées et la quasi-totalité des 5000 espèces du Jardin botanique seront hébergées et cultivées à l’Orangerie Municipale, en attendant la réouverture à la Bouloie.

Les animations botaniques continuent sur le campus de la Bouloie

L’équipe du Jardin, quant à elle, déménage sur le campus de la Bouloie. Des parcelles botaniques sur le campus, à proximité de la Fabrikà Sciences et de l'Observatoire des sciences de l'Univers, serviront aux animations scientifiques liées au végétal, à la botanique et aux milieux, et ce dès le 1er avril 2018. En famille le dimanche et pour les groupes et élèves en semaine, le public conservera l'opportunité de découvrir le monde fascinant des plantes et des écosystèmes naturels durant ces 4 années de transition.

Un jardin sur le campus de la Bouloie en 2021

Le Jardin Botanique, avec la Fabrikà Sciences et l’Observatoire des sciences de l’univers, constitueront ensemble un Jardin de la découverte et des savoirs. Ce futur Jardin, accessible à tous afin de découvrir l'environnement et la recherche scientifique, permettra de tisser des liens Sciences et Société, une ambition forte portée par l’université de Franche-Comté.

Le projet est mené aujourd'hui par l'université de Franche-Comté, la Ville de Besançon et le Grand Besançon.

Les animations du Jardin Botanique continuent avec et à la Fabrikà Sciences, les dimanches à 15h dès le 1er avril 2018. Le premier rendez-vous s’intitule « Le monde des semences, Comment récolter et préparer facilement les graines de son jardin ? Comment semer ? » à la Fabrikà Sciences - Route de Gray – Besançon. Détail du programme sur http://sciences-en-culture.univ-fcomte.fr

(crédit photos : Ludovic Godard - UFC)